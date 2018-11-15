Місяць із TruCam: чи виправдали очікування та які проблеми лишилися

Рівно місяць тому в Україна поновилась система контролю за швидкісним режимом. Патрульні отримали лазерні прилади TruCam, якими користувались ще ДАІшники. Щоправда на всю країну видали 25 пристроїв, що встигли отримати сертифікати. В поліції запевняють – на черзі ще додаткова партія.

Та насправді, це війна із вітряками, кажуть фахівці, адже справжня боротьба за життя водіїв та пасажирів на дорогах розпочнеться, коли в країні запрацює автоматична відео- та фотофіксація порушень правил дорожнього руху, як у цивілізованих країнах Європи.

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На дорозі від Києва до межі із Полтавською областю визначено 5 потенційно аварійних ділянок і аж один пристрій для вимірювання швидкості TruCam. Левова частка водіїв вчасно реагує на знаки та скидає швидкість. Та є й ті, хто ловить гав.

За місяць роботи TruCam поліцейські бориспільського батальйону склали на трасі понад півсотні постанов. Копи визнають – з появою TruCam водії справді почали менше ганяти. Однак вказують і на недолік TruCam – фіксується швидкість тільки одного автомобіля.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, на яких трасах встановили камери.

Опубліковано Листопад, 15 в 17:19



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