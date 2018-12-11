Мобильная лаборатория: цена и по каким школам путешествует

Понять подъемную силу самолета по закону Бернулли. Выбрать оптимальный путь движения шариков брахистохроны.

И не просто зазубрить, что такое явление интерференции – так называемое определение дефектов на поверхности, а увидеть, как оно происходит.

Лабораторию для Львова приобрели за 2 млн. грн. из местной казны. Это 10 экспонатов и мультитач-панель, чтобы изучать строение человеческого организма. Впрочем, делать это можно и другим способом.

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В мобильной лаборатории есть и арка, по принципу которой построен Римский пантеон. А с помощью специальных очков можно складывать пазлы зеркально.

В лицее Просвита мобильная лаборатория будет работать еще неделю, а затем отправится школами города.

К слову, учат с первого класса. Как грузины занимаются английским языком.

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