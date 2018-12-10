Шведская система питания в украинских школах – плюсы и минусы

С 2015 года в трех школах Черновцов ввели своеобразный эксперимент – питание учеников по системе шведского стола. Опыт уникальный для Украины. Для этого даже закупили специальное оборудование, на которое потратили 100 тыс. грн. Нововведение себя не оправдало, ведь выяснилось, что половина пищи в этих школах просто шла в помойку.

В течение года школьники младшей школы сами выбирали и набирали блюда. Но эксперимент за год завершился, денег не хватило. Городской совет платить за завтраки прекратил. От горячих блюд в школе перешли на сухое питание. А на оборудование, которое стоило 100 тыс. грн., уже второй год ставят посуду.

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Но в школе отмечают и минусы такого питания. Во-первых, по шведской системе питались школьники начальной школы. Часто дети просто не доставали до разносов, перекидывали на себя тарелки, рассыпали еду. Во-вторых, на закупленное оборудование могли разместить на выбор только два комплекса завтраков. Даже теперь в столовой больший выбор блюд.

К слову, учат с первого класса. Как грузины занимаются английским языком.

Опубликовано Декабрь, 10 в 11:27



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