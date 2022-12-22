Мобільні ДНК-лабораторії в Ізюмі: як вони допомагають людям знайти своїх рідних

На Харківщині запрацювали мобільні ДНК-лабораторії. Це значно пришвидшить процедуру ідентифікації тіл загиблих. Із понад 900-т ексгумованих тіл з початку вересня, досі неідентифікованими лишаються майже 200. Через величезну кількість вбивств, які вчинили російські військові на Харківщині, експертні установи перевантажені. Іноді людям доводиться тижнями і навіть місяцями чекати, аби дізнатися, чи є серед ексгумованих їхні рідні. Тепер йтиметься про години, переконані криміналісти.

Жителька Ізюму пані Тетяна намагається знайти свого батька – його немає, каже, ні серед живих, ні серед мертвих, шукала в Україні та навіть у Росії:

Я не знаю живий він чи мертвий, я не знаю. Як мені поступить, як мені далі жити! Я у батька одна. – Тетяна Завгородня, жителька Ізюму

Батько Тетяни жив у Бражківці – це село за 25 км від Ізюма. Перші тижні війни вони були разом, але коли через обстріли оголосили евакуацію, з чоловіком вирішили рятуватися, розповідає пані Тетяна. Вмовляли й батька. Але той не хотів ні за що.

Чи є батько серед ексгумованих на масовому цвинтарі в Ізюмі – буде зрозуміло після ДНК-експертизи. Процедура нескладна – треба просто послинити паличку. Відібрати зразки можна й самостійно. Одна жінка принесла зубну щітку свого чоловіка та клаптик футболки, на якій лишилася його кров. Він загинув під час ворожого обстрілу в Ізюмі. Тіло, каже, забрали окупанти, жінка й досі не знає, де він похований.

Жертв Кремля на Харківщині величезна кількість, на деокупованих територіях щодня проводять ексгумації – чекати ідентифікації доводиться тижнями і навіть місяцями, розповідають криміналісти. Аби пришвидшити процес, біоматеріали відправляють навіть у західні області країни.

Тепер все буде значно швидше – поліція Харківщини отримала 4 мобільні ДНК-лабораторії, це полегшить ідентифікацію тіл. Дослідження біоматеріалу триватиме менш ніж дві хвилини. Зразки порівнюють автоматично.

Ці лабораторії подарував американський бізнесмен Говард Баффет, син одного з найбагатших людей світу. Він побував в Ізюмі під час ексгумації жертв Кремля, та був настільки шокований, що захотів допомогти.

З 900 тіл, які ексгумували на Харківщині з вересня, досі не ідентифіковані 200. Майже всі вони з масового ізюмського поховання. Візуально впізнати їх уже неможливо – тіла понівечені піском і часом. Тож місцевих, які розшукують своїх рідних, закликають зробити тести.

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