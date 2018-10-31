Модернизированный Тростянец: как 20-тысячный городок стал европейским

Отремонтировали отделение больницы, библиотеку, сделали спортивные площадки в центральном парке. А еще привлекают инвесторов и подаются на гранты, чтобы получить средства на развитие города. И сейчас местный бюджет имеет почти 200 млн. грн. Речь идет о Тростянце на Сумщине. С населением всего 20 тыс. этот городок недалеко от границы с Россией – на самом деле европейский.

За полгода в терапии Тростянецкой райбольницы изменили все. Капитально отремонтировали пол и стены, изменили окна. А в реанимации – камеры наблюдения.

На очереди – ремонт самой лаборатории. Медучреждение уже перевели на дрова. Отопление ними, а не газом, экономит ежедневно 25 тыс. грн. В планах – утепление стен.

Публичная библиотека в Тростянце. Здесь свежий ремонт, новая мебель, пуфы для удобного чтения. Теперь это одна из лучших библиотек области.

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Модернизируют и городской парк. Здесь сделали баскетбольную и волейбольную площадки, поставили столы для тенниса. В городе есть несколько крупных предприятий, которые платят налоги. С децентрализацией больше денег остается для нужд общины. Одна из крупнейших шоколадных фабрик в Европе – именно в Тростянце. Однако сюда все время привлекают новых инвесторов, создают новые рабочие места для малого и среднего предпринимательства.

В городском совете создан отдел, который ищет гранты и пишет заявления. Так получают деньги от международных организаций на развитие различных программ.

К слову, как начать бизнес в маленьком городе: успешный пример из Константиновки.

Опубликовано Октябрь, 31 в 17:16



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