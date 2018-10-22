Заробитчане возвращаются: как на Закарпатье спасают села

Закарпатское село Родниковая Гута еще два года назад было на грани вымирания. Заброшенное, запущенное, отдаленное.

После объединения в территориальную общину – населенный пункт не узнать. Дороги строят, школу ремонтируют, клуб восстанавливают.

В детском саду – новое постельное белье, подушки и матрасы. Аварийный сельский клуб был в упадке. Крыша протекала, пол прогнил. Сейчас он капитально восстановлен. В нем кипит жизнь, здесь есть библиотека, селяне создали фольклорный ансамбль. Для детей действует шесть кружков, откроют еще и спортивные секции.

Глава Полянской территориальной общины говорит, умышленно дает большую часть заработанных денег на развитие отдаленных сел. Чтобы оттуда не уезжали люди. В Родниковой Гуте живет только 520 человек. Первые заробитчане уже вернулись в село.

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К объединению бюджет дотационного села был мизерный – почти 500 тысяч гривен. Сегодня на восстановление получает миллионы.

К слову, после объединения сел в Черкасской области люди построили салон красоты, тренажеры, детские площадки и амбициозные планы иметь собственный мини-завод по производству асфальта.

Опубликовано Октябрь, 22 в 11:11



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