Модернізований Тростянець: як 20-тисячне містечко стало європейським

Відремонтували відділення лікарні, бібліотеку, зробили спортивні майданчики в центральному парку. А ще приваблюють інвесторів та подаються на гранти, щоб отримати кошти на розвиток міста. І нині тутешній бюджет має майже 200 млн. грн. Ідеться про Тростянець на Сумщині. Із населенням усього 20 тис. це містечко неподалік кордону з Росією – насправді європейське.

За півроку в терапії Тростянецької райлікарні змінили все. Капітально відремонтували підлогу та стіни, змінили вікна. А в реанімації – камери спостереження.

На черзі – ремонт самої лабораторії. Медзаклад уже перевели на дрова. Опалення ними, а не газом, заощаджує щодня 25 тис. грн. У планах – утеплення стін.

Публічна бібліотека у Тростянці. Тут свіжий ремонт, нові меблі, пуфи для зручного читання. Тепер це одна з найкращих бібліотек області.

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Модернізують і міський парк. Тут зробили баскетбольний і волейбольний майданчики, поставили столи для тенісу. У місті є кілька великих підприємств, що платять податки. Із децентралізацією більше грошей залишається для потреб громади . Одна з найбільших шоколадних фабрик у Європі – саме в Тростянці. Проте сюди весь час залучають нових інвесторів, створюють нові робочі місця для малого і середнього підприємництва.

У міській раді створено відділ, який шукає гранти і пише заяви. Так отримують гроші від міжнародних організацій на розвиток різних програм.

До слова, як почати бізнес в маленькому місті: успішний приклад з Костянтинівки.

Опубліковано Жовтень, 31 в 17:16



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