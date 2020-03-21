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Факты / Видео / Украина

Молитесь дома. Как проводят богослужения во время карантина

Во время карантина храмы в Украине переходят на особый режим работы. Церкви, монастыри и мечети, кроме центральной синагоги Киева, открыты, но священники призывают верующих оставаться дома и молиться вместе с родными и близкими.

Богослужение из главных храмов все больше проводят в онлайн, телевизионных и радио трансляциях. И хотя в храмах регулярно убирают и дезинфицируют, верующих просят соблюдать правила карантина и не собираться больше 10 человек.

В Патриаршем Соборе Воскресения Христова ежедневно ведут онлайн-трансляцию. В Греко-католической церкви священники призывают строго соблюдать карантин, и не целовать кресты и иконы.

А вот Православная церковь Украины Московского Патриархата целование икон не отменяет, а только рекомендует чаще их дезинфицировать. Настоятелям храмов и монастырей нужно тщательно следить, чтобы чтимые иконы, к которым прикладываются верные, постоянно протирались с дезинфицирующим раствором.

Проветривания и регулярная влажная уборка уже стало нормой и в Михайловском соборе Киева.

Факты ICTV ранее писали о том, какие ограничения ввела ПЦУ.

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