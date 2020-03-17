Богослужения на улице и молитва перед экраном: ПЦУ вводит ограничения

Cинод Православной церкви Украины рекомендует отказаться от богослужений в храмах или изменять порядок так, чтобы в них участвовало не более 10 человек.

Об этом говорится в наставлениях ПЦУ в связи с введением ограничительных мер в стране для предотвращения распространения коронавируса.

При наличии возможности и погодных условий разрешается совершения богослужений под открытым небом, возле храмов, при соблюдении правил числа одновременно присутствующих и «социальной дистанции».

Божественные литургии предписано проводить с ограничением количества людей, прося мирян оставаться дома, приобщаясь к общей молитве по видеотрансляции.

Желающие исповедаться и причаститься смогут сделать это в течение всего дня.

В течение дня храмы ПЦУ будут оставаться открытыми для личного посещения, молитвы и беседы со священником, при соблюдении общих правил против инфекции.

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— Воспринимать вызванные распространением болезни изменения и ограничения как аскетический подвиг воздержания и самоограничения от общения (затвора), сущность которых совпадает с целями и практикой поста, — говорится в документе.

Напомним, карантин в Украине введен 12 марта. Он продлится три недели – до 3 апреля.