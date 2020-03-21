Моліться вдома. Як проводять богослужіння під час карантину

Під час карантину храми в Україні переходять на особливий режим роботи. Церкви, монастирі й мечеті, окрім центральної синагоги Києва, відчинені, але священики закликають вірян залишатися вдома і молитися разом із рідними і близькими.

Богослужіння із головних храмів дедалі більше проводять в он-лайн, телевізійних і радіо трансляціях. І хоч у храмах регулярно прибирають та дезінфікують, вірян просять дотримуватися правил карантину і не збиратися більше 10 чоловік.

У Патріаршому Соборі Воскресіння Христового щодня ведуть он-лайн трансляцію. У Греко-католицькій церкві священики закликають суворо дотримуватися карантину, і не цілувати хрести та ікони.

А от Православна церква України Московського Патріархату цілування ікон не скасовує, а лише рекомендує частіше їх дезінфікувати. Настоятелям храмів і монастирів потрібно ретельно стежити, щоб шановані ікони, до яких прикладаються вірні, постійно протирались з дезінфікуючим розчином.

Провітрювання і регулярне вологе прибирання вже стало нормою і у Михайлівському соборі Києва.

Факти ICTV раніше писали про те, які обмеження ввела ПЦУ.

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