Мороз, снег и гололедица. Снежный циклон не отпускает Украину

Почти 7 десятков населенных пунктов остались без электричества из-за мокрого снега, дождя и ветра. Больше всего это коснулось жителей Одесской и Николаевской областей.

Главные автомобильные дороги в Украине преимущественно расчищены, пробок нет, — сообщают дорожники. В частности трасса Одесса — Рени свободна до Измаила. Открыта для проезда и дорога на Кучурганы. А вот на трассе Одесса-Киев спасатели продолжают извлекать из заносов грузовики.

К расчистке дорог спасатели привлекли и военную технику. Вблизи Любашевки организовали еще один пункт обогрева для тех, кто застрял в пути.

Снегопад снова накрыл Волынь. Заметать начало еще с вечера и осадки до сих пор не прекратились, хотя и ослабли. В некоторых местах насыпало до полуметра снега.

Сложной была ночь на Ровенщине. В области сильные снегопады и метель, местами гололедица. Под усиленный контроль оперативники взяли участки, где возможны заносы.

Завтра (1 февраля) в большинстве северных, центральных, а также в Харьковской, Одесской, Николаевской областях снова будет идти снег. Кое-где снег будет переходить в дождь. Синоптики прогнозируют гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра. Спасатели предупреждают о возможном ограничении движения на дорогах.

Погода в Украине

Погода с 31 января по 2 февраля значительно ухудшит ситуацию на дорогах.

Синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/с и частые осадки со снегом. Во всех регионах, кроме юга, на дорогах ожидается гололед.

31 января в течение суток средняя температура от 0 до -5°.

1 февраля снег и дожди пройдут в центральном регионе, а также в Одесской, Николаевской и Харьковской областях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.