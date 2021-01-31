Мороз, сніг та ожеледиця. Сніжний циклон не відпускає Україну

Майже 7 десятків населених пунктів залишилися без електрики через мокрий сніг, дощ та вітер. Найбільше це зачепило жителів Одещини та Миколаївщини.

Головні автомобільні дороги в Україні переважно розчищені, заторів немає – повідомляють шляховики. Зокрема траса Одеса – Рені вільна до Ізмаїлу. Відкрита для проїзду і дорога на Кучургани. А ось на трасі Одеса-Київ рятувальники продовжують витягати із заметів вантажівки.

До розчищення доріг рятувальники залучили і військову техніку. Поблизу Любашівки організували ще один пункт обігріву для тих, хто застряг у дорозі.

Снігопад знову накрив Волинь. Замітати почало ще звечора і опади досі не припинилися, хоча й ослабли. Подекуди насипало до півметра снігу.

Складною була ніч на Рівненщині. В області сильні снігопади та заметіль, подекуди ожеледиця. Під посилений контроль оперативники взяли ділянки, де можливі перемети.

Завтра (1лютого) у більшості північних, центральних, а також у Харківській, Одеській, Миколаївській областях знову сніжитиме. Подекуди сніг переходитиме у дощ. Синоптики прогнозують ожеледь, налипання мокрого снігу, пориви вітру. Рятувальники попереджають про можливе обмеження руху на дорогах.

Погода в Україні

Погода з 31 січня по 2 лютого значно погіршить ситуацію на дорогах.

Синоптики прогнозують посилення вітру до 15-20 м/с та часті опади зі снігом. В усіх регіонах, окрім півдня, на дорогах очікується ожеледиця.

31 січня протягом доби середня температура складе від 0 до -5 °.

1 лютого сніг і дощі пройдуть у центральному регіоні, а також на Одещині, Миколаївщині та Харківщині.