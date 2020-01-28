Хлам, мебель и трупы! Река Боржава завалена мусором

Боржаву на Закарпатье люди буквально превратили в мусорный полигон. Сбрасывают все: пластик, мебель, автозапчасти и даже туши умерших животных. Ежедневно хлама все больше, образуются мусорные пробки и даже целые острова. Длина Боржавы более 100 километров, протекает через четыре района Закарпатья. В одном из них – мусор не вывозят уже полгода. Вот селяни и выбрасывают его, где попало.

Хлам сбился в огромные пласты, которыми можно перейти на другой берег, не намочив ноги. Возле села Нижние Реметы несколько мусорных пробок.

Местами воды вообще не видно – только тонны бытовых отходов.

Село Большие Комяты уже захлебывается от мусора. Отходы прекратили вывозить еще летом прошлого года, так как районный полигон переполнен. Соседние этот хлам не принимают. Часть селян мусор сжигают или складывают дома.

Факты ICTV ранее писали о том, что Закарпатье утопает в мусоре.

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