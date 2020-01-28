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Мотлох, меблі і трупи! Річка Боржава завалена сміттям

Боржаву на Закарпатті люди буквально перетворили на сміттєвий полігон. Скидають все: пластик, меблі, автозапчастини і навіть туші померлих тварин. Щодня мотлоху більшає, утворюються сміттєві затори і навіть цілі острови. Довжина Боржави понад 100 кілометрів, протікає через чотири райони Закарпаття. В одному з них – сміття не вивозять уже півроку. От селяни і викидають його, де заманеться.

Непотріб збився у величезні пласти, якими можна перейти на інший берег, не замочивши ноги. Біля села Нижні Ремети кілька сміттєвих заторів.

Місцями води взагалі не видно – лише тонни побутових відходів.

Село Великі Ком’яти вже захлинається від непотребу. Відходи припинили вивозити ще торік влітку, бо районний полігон переповнений. Сусідні цей непотріб не приймають. Частина селян сміття спалює чи складає вдома.

Факти ICTV раніше писали про те, що Закарпаття потопає у смітті.

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