Закарпатье утопает в мусоре: вдоль дорог и рек горы хлама

На Закарпатье уже почти месяц вообще не вывозят мусор со всего Виноградовского района. Здесь 49 сел уже утопают в мусоре, людям некуда его девать. Кто-то мусор сжигает или закапывает, другие выбрасывают где попало.

По селам повсеместно образовались стихийные свалки, которые отравляют людей и окружающую среду. До сих пор бытовые отходы частное предприятие вывозило отсюда на полигон в городе Мукачево. Он уже почти заполнен, поэтому хлам из соседнего района туда не принимают.

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Жители из 49 сел выбрасывают его вдоль дорог, под кустами и у реки, а сознательные оставляют отходы под воротами.

Органические отходы селяне закапывают в землю. Все, что горит – по-тихому сжигают в ущерб себе и окружающей среде. Председатель села Сасово позволил людям свозить мусор на территорию бывшего свинарника. Стихийная свалка растет на глазах.

На территории района лишь одна паспортизованная свалка. Туда везут отходы Виноградова, на сельский хлам места нет. До недавнего времени его принимали на полигоне соседнего Мукачево. Мусор из района централизованно вывозило частное предприятие. Но месяц назад сделку расторгли, свалка почти заполнена, на других полигонах его тоже не принимают.

Очистить район от мусора можно построив мусороперерабатывающий завод, инвесторы есть, но селяне против. Еще 11 лет назад здесь сделали экспертизу земли и согласовали проект полигона для твердых бытовых отходов. Свести его люди не дали, теперь сами оказались в мусорной ловушке.

Напомним, жители Черкасс теперь должны рассчитываться по двум платежкам за мусор – отдельно за вывоз обычных бытовых отходов и крупногабаритного мусора.

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