Может просто рухнуть: единственная санная трасса в Украине в плачевном состоянии

Зимняя Олимпиада в Пекине напомнила Фактам о единственной в Украине санной трассе в Кременце в Тернопольской области. Мы о ней рассказывали раньше, и решили поинтересоваться, в каком состоянии она сейчас. Она рушится. Деревянные доски гниют и трещат. С километра трассы для тренировок и соревнований используют только 700 м – остальные аварийные, потому что сгнили.

Санный спорт сейчас активно развивают на Львовщине и Тернопольщине. В федерации почти 200 спортсменов – и проводить там учебные сборы и чемпионаты могут, только когда есть снег. Летом там занимаются на санкороликах.

Спортсмены давно привлекают внимание власти к проблеме, говорят, ремонты здесь уже не спасают – трасса нуждается в модернизации по современным стандартам – она должна быть из бетона и с искусственным наморожением, чтобы снег не таял.

В Кременце трассу дистанцией 400 метров построили еще в 1960-х годах, последний раз ремонтировали более 20 лет назад. Опоры ржавеют, доски гниют и трескаются – в таком виде трасса выдержит еще год, а дальше может просто рухнуть, говорит руководитель базы. Хотя желающих заниматься санным спортом все больше – только местных 60 детей.

Сейчас продолжаются переговоры о передаче трассы в собственность общины, тогда шансов спасти ее будет больше, говорят местные чиновники.

В федерации санного спорта подсчитали – 100 метров такой трассы обойдется примерно в €1 млн. То есть на всю трассу нужно почти 250 млн грн. Поэтому подали предложение центральным властям, чтобы ее включили в программу Большого строительства.

На Олимпийские игры-2022 в Пекин поехали шестеро украинских саночников. Но тренировались они за границей. Хотя когда-то здесь, в Кременце, начинали свою профессиональную карьеру.

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