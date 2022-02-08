Може просто рухнути: єдина санна траса в Україні у плачевному стані

Зимова Олімпіада в Пекіні нагадала Фактам про єдину в Україні санну трасу в Кременці на Тернопільщині. Ми про неї розповідали раніше, тож вирішили поцікавитись, в якому стані вона зараз. Вона руйнується. Дерев’яні дошки гниють та тріщать. З кілометра траси для тренувань і змагань використовують лише 700 м – решта аварійна, бо зогнила.

Санний спорт нині активно розвивають на Львівщині та Тернопільщині, у федерації майже 200 спортсменів – та проводити там навчальні збори й чемпіонати можуть лише тоді, коли є сніг. Влітку там займаються на санкороликах.

Спортсмени давно привертають увагу влади до проблеми, кажуть, ремонти тут вже не рятують – траса потребує модернізації за сучасними стандартами – вона має бути з бетону та зі штучним намороженням, аби сніг не розтавав.

У Кременці трасу дистанцією 400 метрів звели ще у 1960-х роках, востаннє ремонтували понад 20 років тому. Опори іржавіють, дошки гниють і тріскають – в такому вигляді траса витримає ще з рік, а далі може просто рухнути, каже керівник бази. Хоча охочих займатися санним спортом дедалі більше – лише місцевих – 60 дітей.

Нині тривають перемовини щодо передачі траси у власність громади, тоді шансів врятувати її буде більше, кажуть місцеві чиновники.

У федерації санного спорту підрахували – 100 метрів такої траси обійдеться приблизно в €1 млн. Тобто на всю трасу треба майже 250 млн грн. Тож подали пропозицію центральній владі, аби її включили до програми Великого будівництва.

На Олімпійські ігри-2022 у Пекін поїхало шестеро українських санкарів. Та тренувалися вони за кордоном. Хоча колись саме тут, у Кременці, починали свою професійну кар’єру.

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