Может самовольно подняться и остановить движение авто: аварийный мост в Николаеве

В Николаеве разводной мост через Ингул в любой момент может самовольно подняться и стать причиной аварий или вообще остановки движения. В полостях противовесов накопились тонны мусора из-за того, что асфальта на разводных частях практически не осталось.

Покрытие проблемного моста на балансе службы автомобильных дорог. Город несколько месяцев требует сделать ремонт, но в ведомстве кормят обещаниями.

Ингульский мост построен 40 лет назад и до сих пор остается вторым в Европе по длине. Подвижная 76-метровая часть поднимается вверх с помощью гидравлики, как кузов самосвала. Процессу помогает система противовесов. Она оптимальной массы. Поэтому самовольно движется даже от накопленного мусора, попадающего с дороги.

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