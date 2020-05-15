Може самовільно піднятись і зупинити рух авто: аварійний міст у Миколаєві

У Миколаєві розвідний міст через Інгул в будь-який момент може самовільно піднятись і стати причиною аварій чи й взагалі зупинки руху. В порожнинах противаг накопичились тонни сміття через те, що асфальту на розвідних частинах практично не залишилося.

Покриття проблемного мосту на балансі служби автомобільних доріг. Місто кілька місяців вимагає зробити ремонт, але у відомстві годують обіцянками.

Інгульський міст збудований 40 років тому і дотепер залишається другим у Європі за довжиною. Рухома 76-метрова частина піднімається вгору за допомогою гідравліки, як кузов самоскида. Процесу допомагає система противаг. Вона оптимальної маси. Тож самовільно рухається навіть від накопиченого сміття, що потрапляє з дороги.

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