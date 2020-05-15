Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Може самовільно піднятись і зупинити рух авто: аварійний міст у Миколаєві

У Миколаєві розвідний міст через Інгул в будь-який момент може самовільно піднятись і стати причиною аварій чи й взагалі зупинки руху. В порожнинах противаг накопичились тонни сміття через те, що асфальту на розвідних частинах практично не залишилося.

Покриття проблемного мосту на балансі служби автомобільних доріг. Місто кілька місяців вимагає зробити ремонт, але у відомстві годують обіцянками.

Інгульський міст збудований 40 років тому і дотепер залишається другим у Європі за довжиною. Рухома 76-метрова частина піднімається вгору за допомогою гідравліки, як кузов самоскида. Процесу допомагає система противаг. Вона оптимальної маси. Тож самовільно рухається навіть від накопиченого сміття, що потрапляє з дороги.

Раніше Факти ICTV писали, чому ніяк не реконструюють парки у Миколаєві.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Windrose планує запустити щоденні рейси з Києва до Миколаєва: дата та ціна
Windrose планує запустити щоденні рейси з Києва до Миколаєва: дата та ціна
У Миколаєві запровадили обмеження на відвідування кладовищ
У Миколаєві запровадили обмеження на відвідування кладовищ
Великі черги та жодної дистанції: у Миколаєві та Києві люди штурмують банки
Великі черги та жодної дистанції: у Миколаєві та Києві люди штурмують банки
Дірки з долоню та кволі опори: 90% мостів Харківщини в аварійному стані
Дірки з долоню та кволі опори: 90% мостів Харківщини в аварійному стані
Covid-19 у Миколаєві є, але пацієнти лікуються у Києві – ЗМІ
Covid-19 у Миколаєві є, але пацієнти лікуються у Києві – ЗМІ
Нам приховувати нічого: мер Миколаєва про перевірку МОЗ через Covid-19
Нам приховувати нічого: мер Миколаєва про перевірку МОЗ через Covid-19
У Миколаєві під час стрілянини поранили бізнесмена Михайла Титова
У Миколаєві під час стрілянини поранили бізнесмена Михайла Титова
У Дніпрі і Миколаєві люди перестали платити за комуналку через карантин
У Дніпрі і Миколаєві люди перестали платити за комуналку через карантин

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка