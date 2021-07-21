Возможность для кругосветного путешествия: шесть стран открывают границы для украинцев

К концу недели еще шесть стран мира откроют свои границы для вакцинированных украинцев. Среди них — Австрия, Исландия, Испания, Люксембург, Португалия и Нидерланды.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В конце июня Украина вошла в зеленую карантинную зону по показателям заболеваемости коронавирусом.

По этой причине Совет Европейского Союза рекомендовал открыть границы для украинцев. Однако каждое государство имеет право устанавливать собственные правила. Каждые две недели условия просматривают в зависимости от темпов распространения коронавируса.

Накануне Бельгия открыла границы для украинцев. Это решение приняло правительство государства, учитывая также рекомендации Совета Евросоюза.

Важно — граждане Украины могут путешествовать в эту страну, независимо от цели. Конечно же, как и для любого путешествия с собой нужно иметь определенный пакет документов.

Среди них — загранпаспорт (срок действия для выезда должен превышать шесть месяцев), подтверждение цели вашей поездки (работа, бронирование номера в гостинице или другое), полис медицинского страхования (признанный Евросоюзом) и подтверждение финансовой состоятельности.

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Фото: Pexels

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