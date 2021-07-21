Можливість для навколосвітньої подорожі: шість країн відкривають кордони для українців

До кінця тижня ще шість країн світу відкриють свої кордони для вакцинованих українців. Серед них – Австрія, Ісландія, Іспанія, Люксембург, Португалія та Нідерланди.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Наприкінці червня Україна ввійшла до зеленої карантинної зони за показниками захворюваності на коронавірус.

З цієї причини Рада Європейського Союзу рекомендувала відкрити кордони для українців. Однак кожна держава має право встановлювати власні правила. Щодва тижні умови переглядають залежно від темпів поширення коронавірусу.

Напередодні Бельгія відкрила кордони для українців. Це рішення ухвалив уряд держави також з огляду на рекомендації Ради Євросоюзу.

Важливо – громадяни України можуть подорожувати в цю країну, незалежно від мети. Звісно ж, як і для будь-якої мандрівки з собою потрібно мати певний пакет документів.

Серед них – закордонний паспорт (термін дії для виїзду має перевищувати шість місяць), підтвердження мети вашої поїздки (робота, бронювання номеру в готелі чи інше), поліс медичного страхування (визнаний Євросоюзом) та підтвердження фінансової спроможності.

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