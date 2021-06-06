Можно даже оседлать. Что интересного в парке динозавров в Киеве и цены билетов

В столичном Гидропарке стационарно и круглогодично работает интерактивный парк динозавров для семейного досуга. Он самый большой в Украине и здесь можно даже покататься на динозаврах и послушать квартет в их исполнении.

Также в парке можно наблюдать как из гигантского яйца вылупляется маленький динозаврик. Отдельные экспонаты выделяют слюну, двигают шеей, моргают и шевелят хвостом.

На 1,5 га территории — 50 динозавров. Некоторые из них вымышленные, а в некоторых — реальные прототипы. Стоимость билетов составляет от 100 грн.

Украшение парка — маменчизавр в натуральную величину. Он длиной 25 метров. Проект парка разрабатывали украинские инженеры. Все фигуры аниматроников по индивидуальному заказу изготавливали в Китае, на трех фабриках.

Статические фигуры из арт-бетона делали украинские специалисты из Прикарпатья. Вся территория условно разделена на зоны — здесь есть батуты, качели, фото-зоны и дино-поезд. Все для того, чтобы провести с семьей не пару часов, а целый день.

С осени парк динозавров планируют расширить и добавить других животных — доисторических и современных. Зимой парк тоже будет работать, присоединив зимние развлечения.

На фестиваль Тарасова гора под Черкассами собрались байкеры из пяти стран

В первые дни лета международный мотофестиваль Тарасова гора собирает под Черкассами тысячи байкеров со всей Украины, ближнего и дальнего зарубежья. Фестиваль — это четыре дня драйва, рева моторов, разнообразных развлечений и замечательной музыки. В этом году фестиваль проходит уже в 19-й раз.

Жаждущие мотоотдыха люди, после жесткого карантина, мчатся на базу в селе Свидивок на легендарную Тарасову гору.

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