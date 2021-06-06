Можна навіть осідлати. Що цікавого у парку динозаврів у Києві та ціни квитків

В столичному Гідропарку стаціонарно і цілорічно працює інтерактивний парк динозаврів для сімейного дозвілля. Він найбільший в Україні і тут можна навіть покататися на динозаврах та послухати квартет у їх виконанні.

Також в парку можна спостерігати як з гігантського яйця вилуплюється маленький динозаврик. Окремі експонати виділяють слину, рухають шиєю, моргають і ворушать хвостом.

На 1,5 га території – 50 динозаврів. Деякі з них вигадані, у деяких – реальні прототипи. Вартість квитків становить від 100 грн.

Окраса парку – маменчизавр в справжню величину. Він довжиною 25 метрів. Проект парку розробляли українські інженери. Усі фігури аніматроніків за індивідуальним замовленням виготовляли в Китаї, на трьох фабриках.

Статичні фігури з арт-бетону робили українські фахівці з Прикарпаття. Уся територія умовно поділена на зони – тут є батути, гойдалки, фото-зони та дино-поїзд. Усе для того, аби провести з родиною не пару годин, а цілий день.

З осені парк динозаврів планують розширити, і додати інших тварин – доісторичних і сучасних. Взимку парк теж працюватиме, доєднавши зимові розваги.

На фестиваль Тарасова гора під Черкасами зібралися байкери з п’яти країн

У перші дні літа міжнародниймотофестиваль Тарасова гора збирає під Черкасами тисячі байкерів з усієї України, близького і далекого зарубіжжя. Фестиваль – це чотири дні драйву, реву моторів, різноманітних розваг і чудової музики. Цьогоріч фестиваль проходить вже в 19-й раз.

Спраглі до мотовідпочинку люди, після жорсткого карантину, мчать на базу до села Свидівок на легендарну Тарасову гору.

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