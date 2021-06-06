На фестиваль Тарасова гора под Черкассами собрались байкеры из пяти стран

В первые дни лета международный мотофестиваль Тарасова гора собирает под Черкассами тысячи байкеров со всей Украины, ближнего и дальнего зарубежья. Фестиваль — это четыре дня драйва, рева моторов, разнообразных развлечений и замечательной музыки. В этом году фестиваль проходит уже в 19-й раз.

Жаждущие мотоотдыха люди, после жесткого карантина, мчатся на базу к Свидовке на легендарную Тарасову гору. 65-летняя Надежда — старейшая байкерша на этом собрании. Она приехала впервые.

В этом году сумели доехать на фестиваль гости из пяти стран. Для белоруса Игоря это восьмая Тарасова гора. На этот раз проехал сюда 2 тыс. километров, устроил себе мини-путешествие по Украине.

Каждый день фестиваля насыщенный занятиями, развлечениями, музыкой. Здесь можно увидеть большое разнообразие мотоциклов: Honda, Suzuki, Harley-Davidson, Yamaha.

Некоторые из участников привезли с собой самодельные мотоциклы. Участники бориспольского клуба мотолюбителей сделали свой аппарат буквально из ничего за считанные часы специально для Тарасовой горы.

Сейчас мотофестивалю Тарасова гора уже 19 лет. Традиционно, все байкеры едут в Канев на Чернечую гору к Тарасу, чьим именем назван фестиваль.

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