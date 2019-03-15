Музыкальные феномены: накануне в Киеве состоялся концерт юных виртуозов-пианистов

Будущее страны не только за сильной экономикой, но и за молодыми талантами. И государство должно делать все, чтобы они не уезжали за границу, а оставались, и достигали высот здесь, в Украине.

Одними из таких являются братья Федюрко. 13-летний Роман и 8-летний Александр – музыкальные феномены. Они виртуозно играют на фортепиано. И уже стали лауреатами многочисленных международных конкурсов.

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Роман в музыке сколько себя помнит, каждый играет минимум по 5 часов. И даже этого – говорит – мало. Потому достичь идеала – считает невозможным. Однако всячески к нему приближается.

Александр в свои 8 выполняет Баха, Дебюсси и Шопена. Еще с детства понял – за любым успехом – титаническая работа.

Накануне при содействии Президентского фонда Леонида Кучмы Украина состоялся их сольный концерт. Более запланированного часа маленьких виртуозов не отпускают со сцены, а когда выступление наконец заканчивается – овации не утихают.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как близнецы со всей Украины удивляют мир талантом.

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