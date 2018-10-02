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Талантом и стараниями. Как дети прославляют Украину в Европе

Стипендиаты президентского фонда Леонида Кучмы Украина готовятся к выступлениям на международных конкурсах.

В этом месяце Илона при финансовой помощи Фонда будет участвовать в международном фортепианном конкурсе во Франции, а Денис – в Латвии.

10-летняя Илона из Чернигова музыку чувствует глубоко и по-взрослому. Она готовится к Международному фортепианному конкурсу Резонансы, который состоится в Париже, а по случаю Международного дня музыки выступила в столичном музее Николая Лысенко.

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Земляк Илоны, 16-летний Денис, музыкой занимается уже 11 лет. Хотя учится парень в Черниговском музыкальном колледже – его репертуар по сложности – на уровне консерватории: Бах, Шопен, Рахманинов.

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