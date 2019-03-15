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Музичні феномени: напередодні у Києві відбувся концерт юних віртуозів-піаністів

Майбутнє країни не лише за сильною економікою, а й за молодими талантами. І держава має робити все, аби вони не виїжджали за кордон, а лишалися, і досягали висот тут, в Україні.

Одними з таких є брати Федюрки. 13-річний Роман та 8-річний Олександр – музичні феномени. Вони віртуозно грають на фортепіано. І вже стали лауреатами численних міжнародних конкурсів.

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Роман в музиці скільки себе пам’ятає, щодня грає щонайменше по 5 годин. І навіть цього – каже – мало. Бо досягти ідеалу – вважає неможливим. Проте усіляко до нього наближається.

Олександр у свої 8 виконує Баха, Дебюссі та Шопена. Ще змалечку зрозумів –  за будь-яким успіхом – титанічна робота.

Напередодні за сприяння Президентського фонду Леоніда Кучми Україна відбувся їхній сольний концерт. Більше запланованої години маленьких віртуозів не відпускають зі сцени, а коли виступ нарешті закінчується – овації не вщухають.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як близнюки з усієї України дивують світ талантом.

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