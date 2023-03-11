Мы так ждали ВСУ! О чем мечтают жители освобожденных сел Херсонщины

В освобожденные деревни на Херсонщине возвращаются люди и жизнь. После восьми месяцев русской оккупации селяне берутся восстанавливать разбитые оккупантами подворья.

Заработали магазины с продуктами, регулярно волонтеры доставляют и гуманитарную помощь.

Да и аграрии уже взялись бы обрабатывать поля, но в этих краях это очень опасно, потому что украинские плодородные почвы буквально нашпигованы российскими минами.

В конце февраля во время обработки земли погибли два фермера.

Ольга продает овощи и фрукты. Женщина из оккупированного села не уезжала. С тех пор как наши защитники освободили ее родную Киселевку, говорит — даже дышится свободно.

— Мы их так ждали, наших ВСУ, с оккупантами мы не общались, не водились, гуманитарки не брали и их товар мы не покупали, — рассказывает Ольга, жительница села.

До большой войны в Киселевке проживало более двух тысяч человек, сейчас в селе только половина. Обсудить последние новости селяне собираются в центре Киселевки, где раздают гуманитарку.

Люди с радостью делятся главной новостью – наконец-то открывается здешняя амбулатория.

Когда россияне в марте оккупировали село, здание амбулатории взяло на себя первый их удар.

После обстрелов врачи решили закрыть медицинское учреждение и начали оказывать местным медицинскую помощь дома.

– Практически не выходили со двора, только по работе. И больные были люди, и пожилые люди болели – обращались и обслуживали, – добавляет Юлия, медицинская сестра.

В изуродованной амбулатории окна сначала закрыли пленкой, а когда освободили село, установили новые стеклопакеты.

Еще во время оккупации, рассказывает Александр, самостоятельно починили крышу и поврежденные вражескими снарядами газовые трубы.

– Мы во время оккупации своими силами трубы заваривали, делали. Я просто сам дырку замотал. Газ шел, его еще предстоит ремонтировать, — добавляет Александр Дудык, заведующий Киселевской амбулаторией.

Соседнее село — Зеленый Гай, по домам жили оккупанты, была и вражеская техника, и местные рассказывают о ювелирной работе наших защитников. Вся деревня уцелела, обстреливали исключительно позиции будущих вокруг оккупантов.

Любовь прожила в селе всю оккупацию. Она из тех полутора сотен людей, которые остались здесь. Еще половина уехала.

Женщина с семьей хозяйничает, далеко от своего дома не ходит. В полях, говорит, люди боятся работать.

Поэтому местные ждут разминирования, чтобы начать посевную. Жители радуются, что выстояли и дождались освобождения. Видимо, скоро все оккупированные территории будут под украинским флагом.

— Я горжусь, что я украинка и что мы выстояли при оккупации, — говорит Людмила, жительница Киселевки.

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