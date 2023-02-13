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Факты / Видео / Україна

Восемь месяцев в оккупации! Херсонщина получила гуманитарную помощь

Назар Бурхан журналист Факты ICTV

Жители Херсонской области получают помощь от компании Coca-cola при поддержке Общества Красного Креста Украины. В этот раз продуктовые наборы передали жителям освобожденного села Киселевка.

— Сегодняшнее событие в Киселевке — это часть большого проекта, в рамках которого мы совместно с Красным Крестом предоставляем 70 тысяч продуктовых наборов тем украинцам, которые нуждаются в этом больше всего, — рассказал журналистам директор по корпоративным связям и устойчивому развитию Coca-cola Андрей Бублик.

Более восьми месяцев люди были вынуждены выживать в российской оккупации, не имея доступа к нормальным продуктам питания. Из 1600 жителей в Киселевке осталось почти половина: остальные вынуждены были уехать.

Неравнодушные волонтеры передали местным большие наборы пищи, негазированную питьевую воду и напитки Coca-cola.

— Скучали по качественным продуктам. Оккупационная власть… Знаете, российские продукты – это не продукты. Мы все обрадовались, когда наконец-то увидели у нас украинскую продукцию, — добавляет председатель Херсонской РГА Михаил Линецкий.

Красный Крест сотрудничал с компанией Coca-Cola еще до полномасштабной войны. Общая стоимость всех 70 тысяч продуктовых наборов – более €4,7 млн.

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