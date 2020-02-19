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Николаевский аэропорт начинает первые регулярные рейсы после 6 лет простоя

На Николаевщине пытаются восстановить воздушное сообщение. Открыто раннее бронирование на первый регулярный рейс в Киев, который стартует 18 мая. Более шести лет аэропорт был в упадке и не работал. После небольшого обновления последний год несколько раз в месяц с него летают туристические чартеры в Египет.

Гордится аэродром взлетной полосой, она способна принимать самые современные тяжелые самолеты. А вот старая система посадки не позволяет воздушным судам приземляться в туман. Поэтому, зимой немало чартеров из Египта садились в соседней Одессе. Оборудование, способное посадить самолет вслепую заработает до конца года. Детали в сюжете Елены Горячевой.

Напомним, будущий аэропорт в Белой Церкви получит статус международного.

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