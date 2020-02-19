Миколаївський аеропорт розпочинає перші регулярні рейси після 6 років простою

На Миколаївщині намагаються відновити повітряне сполучення. Відкрите раннє бронювання на перший регулярний рейс до Києва, що стартує 18 травня. Більше шести років аеропорт був у занепаді і не працював. Після невеличкого оновлення останній рік кілька разів на місяць з нього літають туристичні чартери до Єгипту.

Пишається аеродром злітною смугою, вона здатна приймати найсучасніші важкі літаки. А от стара система посадки не дозволяє повітряним суднам приземлятись у туман. Тож, взимку чимало чартерів з Єгипту сідали у сусідній Одесі. Обладнання, що здатне посадити літак наосліп запрацює до кінця року. Деталі у сюжеті Олени Горячевої.

Нагадаємо, майбутній аеропорт у Білій Церкві отримає статус міжнародного.

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