Милованов объяснил, почему Украина может прибегнуть к повышению налогов

Экономические резервы Украины исчерпываются, поэтому если полномасштабная война продлится еще три-четыре месяца, придется прибегать к радикальным мерам, например, повышать налоги. Об этом сообщил министр финансов Украины.

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов объяснил: если есть нехватка финансов, то нужно либо сокращать расходы, либо увеличивать поступления. Оба этих варианта не приятны.

Однако, по мнению Милованова, министр финансов говорит честно: либо мы получаем поддержку от наших западных партнеров, либо проблемы придется решать путем повышения налогов и сокращением расходов.

В то же время Тимофей Милованов добавил, что для украинского бюджета нужно $5-8 млрд в месяц во время войны. По его словам, сейчас свои потребности Украина закрывает за счет поступлений помощи и того, что берет деньги в долг, в том числе на частном рынке и внутри страны.

Также президент Киевской школы экономики прокомментировал, стоит ли Украине прибегать к реструктуризации долга. По его мнению, на такой шаг можно будет согласиться, если это предложат сами кредиторы.

В противном случае Украине лучше выплачивать долг, поскольку его реструктуризация позже может негативно отразиться на кредитных рейтингах нашего государства.

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