Сергей Марченко, министр финансов Украины, считает, что положение в стране сейчас очень сложное.

Об этом он рассказал в интервью The Economist.

Издание отмечает, что Украина вошла в войну в хорошей форме — экономика росла в квартальном исчислении почти на 7%; высокие цены на экспорт зерна, железа и стали; хорошо регулируемая банковская отрасль и дефицит государственного бюджета в размере менее 3% ВВП в прошлом году. Кроме того, долг составлял чуть менее 50% ВВП.

Сейчас же во время войны пенсии и бюджетные зарплаты продолжают выплачивать, даже в районах, которые находятся под российской оккупацией. Большинство предприятий также платит зарплату своим сотрудникам, даже если они не могут работать в обычном режиме или вообще не работают. Удивительно, но налоги на заработную плату снизились всего на 1%, говорит министр.

Ранее Всемирный банк прогнозировал, что ВВП Украины сократится примерно на 45% в 2022 году, а Марченко говорит, что на 44%.

Таможенные поступления, составляющие значительную часть налогов, упали примерно до четверти довоенного уровня. Зарплаты военным — еще одно большое бремя для госбюджета. По словам министра, все это приводит к дефициту финансирования примерно в $5 млрд каждый месяц. Это примерно 5% истощенного ВВП Украины на каждый месяц, пока идет война.

Сейчас смотрят

Восполнить это можно за счет того, что Нацбанк печатает больше денег. Отчасти также путем выпуска военных облигаций, по которым правительство в настоящее время выплачивает около 11% годовых, что ниже уровня инфляции. Но основной источник должен быть зарубежным, и США именно та страна, на которую возлагают большие надежды.

28 апреля президент Джо Байден заявил, что просит Конгресс санкционировать дополнительные $33 млрд помощи для Украины. Палата представителей проголосовала за увеличение суммы до $40 млрд. Большая часть денег пойдет на вооружение, но не менее $8,5 млрд — на экономику Украины.

Наша страна на данный момент получила гранты на общую сумму около $4,5 млрд против бюджетного дефицита в $15 млрд.

Марченко опасается, что если война затянется на три-четыре месяца, то потребуются болезненные меры, в том числе резкое повышение налогов и резкое сокращение расходов.

Министр также боится, что украинскую экономику, которая за последние годы стала довольно рыночной и свободной, может охватить волна национализации, нивелировав достижения последних лет.

Еще более насущная проблема для Украины — это сбор урожая.

По всей стране уже завершился посевной сезон урожая этого года пшеницы, ячменя, подсолнечника (на масло) и других зерновых и основных культур. Несмотря на войну, удалось засеять примерно 80% от обычных посевных площадей. Сам сбор не должен стать большой проблемой, а вот самое сложное — вывезти товар из страны.

Присутствие российского флота в Черном море блокирует работу главного порта Украины в городе Одесса. То же самое касается портов в Бердянске и Мариуполе. Сейчас зерновые элеваторы страны в основном заполнены недавно собранным озимым урожаем, который в обычных условиях уже был бы отправлен за границу.

Не менее сложно пересечь границу Украины с ЕС, так как таможенные и фитосанитарные проверки влекут за собой 10-километровые пробки на пунктах въезда.

Поскольку Украина не является членом Евросоюзу, то на его территорию может въехать только ограниченное количество украинских грузовиков. Бюрократия тормозит всю работу. И если это не будет скорым образом разблокировано, то Европа и весь мир столкнутся с острой нехваткой продовольствия после сбора урожая в сентябре.