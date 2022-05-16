Сергей Марченко, министр финансов Украины, считает, что положение в стране сейчас очень сложное.
Об этом он рассказал в интервью The Economist.
Издание отмечает, что Украина вошла в войну в хорошей форме — экономика росла в квартальном исчислении почти на 7%; высокие цены на экспорт зерна, железа и стали; хорошо регулируемая банковская отрасль и дефицит государственного бюджета в размере менее 3% ВВП в прошлом году. Кроме того, долг составлял чуть менее 50% ВВП.
Сейчас же во время войны пенсии и бюджетные зарплаты продолжают выплачивать, даже в районах, которые находятся под российской оккупацией. Большинство предприятий также платит зарплату своим сотрудникам, даже если они не могут работать в обычном режиме или вообще не работают. Удивительно, но налоги на заработную плату снизились всего на 1%, говорит министр.
Ранее Всемирный банк прогнозировал, что ВВП Украины сократится примерно на 45% в 2022 году, а Марченко говорит, что на 44%.
Таможенные поступления, составляющие значительную часть налогов, упали примерно до четверти довоенного уровня. Зарплаты военным — еще одно большое бремя для госбюджета. По словам министра, все это приводит к дефициту финансирования примерно в $5 млрд каждый месяц. Это примерно 5% истощенного ВВП Украины на каждый месяц, пока идет война.
Восполнить это можно за счет того, что Нацбанк печатает больше денег. Отчасти также путем выпуска военных облигаций, по которым правительство в настоящее время выплачивает около 11% годовых, что ниже уровня инфляции. Но основной источник должен быть зарубежным, и США именно та страна, на которую возлагают большие надежды.
28 апреля президент Джо Байден заявил, что просит Конгресс санкционировать дополнительные $33 млрд помощи для Украины. Палата представителей проголосовала за увеличение суммы до $40 млрд. Большая часть денег пойдет на вооружение, но не менее $8,5 млрд — на экономику Украины.
Наша страна на данный момент получила гранты на общую сумму около $4,5 млрд против бюджетного дефицита в $15 млрд.
Марченко опасается, что если война затянется на три-четыре месяца, то потребуются болезненные меры, в том числе резкое повышение налогов и резкое сокращение расходов.
Министр также боится, что украинскую экономику, которая за последние годы стала довольно рыночной и свободной, может охватить волна национализации, нивелировав достижения последних лет.
Еще более насущная проблема для Украины — это сбор урожая.
По всей стране уже завершился посевной сезон урожая этого года пшеницы, ячменя, подсолнечника (на масло) и других зерновых и основных культур. Несмотря на войну, удалось засеять примерно 80% от обычных посевных площадей. Сам сбор не должен стать большой проблемой, а вот самое сложное — вывезти товар из страны.
Присутствие российского флота в Черном море блокирует работу главного порта Украины в городе Одесса. То же самое касается портов в Бердянске и Мариуполе. Сейчас зерновые элеваторы страны в основном заполнены недавно собранным озимым урожаем, который в обычных условиях уже был бы отправлен за границу.
Не менее сложно пересечь границу Украины с ЕС, так как таможенные и фитосанитарные проверки влекут за собой 10-километровые пробки на пунктах въезда.
Поскольку Украина не является членом Евросоюзу, то на его территорию может въехать только ограниченное количество украинских грузовиков. Бюрократия тормозит всю работу. И если это не будет скорым образом разблокировано, то Европа и весь мир столкнутся с острой нехваткой продовольствия после сбора урожая в сентябре.