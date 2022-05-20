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Милованов пояснив, чому Україна може вдатися до підвищення податків

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка

Економічні резерви України вичерпуються, тому якщо повномасштабна війна триватиме ще три-чотири місяці, доведеться вдаватися до радикальних заходів, наприклад, підвищувати податки. Про це днями повідомив міністр фінансів України.

Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов пояснив: якщо є брак фінансів, то потрібно або скорочувати видатки, або збільшувати надходження. Жоден з цих варіантів не є приємним.

Однак, на думку Милованова, міністр фінансів говорить чесно: або ми отримуємо підтримку від наших західних партнерів, або проблеми доведеться вирішувати шляхом підвищення податків та скороченням видатків.

Водночас Тимофій Милованов додав, що для українського бюджету потрібно $5-8 млрд на місяць під час війни. За його словами, наразі свої потреби Україна закриває за рахунок надходжень допомоги і того, що бере гроші в борг, зокрема на приватному ринку і всередині країни.

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Також президент Київської школи економіки прокоментував, чи варто Україні вдаватися до реструктуризації держаного боргу. На його думку, на такий крок можна буде погодитися, якщо це запропонують самі кредитори.

В іншому разі Україні краще виплачувати борг, оскільки його реструктуризація пізніше може негативно позначитися на кредитних рейтингах нашої держави.

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