Искусство, которое пробилось сквозь решетку. В Киеве состоялась премьера спектакля Олега Сенцова

Искусство, которое пробилось сквозь решетку. В Киеве состоялся допремьерный показ спектакля Номера по мотивам пьесы незаконно осужденного в России Олега Сенцова.

Он написал это произведение еще семь лет назад, до заключения, но не успел поставить на сцене. И уже в российской тюрьме режиссер захотел рассказать зрителям историю, которая сегодня стала еще актуальнее.

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Авторов постановки и актеров Олег консультировал из тюрьмы, отправляя письма. У них не было жалоб и нареканий, только слова поддержки. Обратился режиссер и к зрителям. Написал просто – удачного просмотра.

Актеры – это не сплоченная трупа, а сборная, которая объединилась именно ради этого спектакля за три месяца до премьеры.

Часть собранных от спектакля средства пойдут на помощь семьям политзаключенных. Широкой общественности Номера покажут 7 декабря в столичном Довженко-центре. Далее спектакль поедет по Украине. А потом его экранизируют.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Сенцову присудили премию Магнитского.

Опубликовано Ноябрь, 28 в 15:19



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