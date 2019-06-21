На 120 человек два туалета: условия и цены в нелегальных хостелах Киева

Они работают в основном нелегально, нарушают все санитарные нормы и спокойствие жителей. Речь идет о хостелах – которые в последние годы множатся в Украине, в Киеве сейчас их более 300. Владельцы этих ночлежек умудряются поселить в обычных двухкомнатных хрущевках по 30 человек. И часто вокруг раздается пьяный шум, мусор летит через окна, а постояльцы своим поведением пугают соседей.

Законодательно нормы проживания в хостелах до сих пор не прописаны – хотя документ уже не один месяц лежит в Верховной Раде.

Читайте: Как выбрать тур и отель в Египте

Хостел недалеко от метро Лесная, здесь полная антисанитария и сплошной беспорядок. Небольшая комната для четырех человек. Здесь душно, темно, а на стенах – грибок.

На 120 человек – 2 туалета и 2 душевые. В большинстве комнат живет по 10 человек. Преимущественно – строители, таксисты и уборщики.

На кухне два холодильника. Продукты часто воруют. Чтобы этого не произошло все раскладывают в маленькие пакеты.

Другой спальный массив – Троещина. На 4 подъезда здесь аж 3 хостела. Расположены они на верхних этажах здания, и попасть туда не просто, двери открывают не всем. Только по звонку, вся информация засекречена.

Администратор нас проводит на 13 этаж. Деления на мужчин и женщин нет. Два туалета и одна ванная – на 40 человек.

Неделя проживания – 400 гривен, сутки – 100. Если все места заняты – за 7 дней владелец получает 28 тысяч гривен. При этом никаких налогов никто не платит.

Для местных такие ночлежки головная боль. В ЖЭКе, который обслуживает дома о хостелах знают, но говорить об этом не хотят.

Непонятно на каких основаниях появилась и ночлежка в полуподвальном помещении на Нивках. Владелец – 23-летний Мурат, документов с собой нет.

Жители дома жалуются – жители хостела мусорят, выпивают под окнами и не дают спать.

В ассоциации хостелов говорят – в Киеве только 25 легальных ночлежек. Все остальные – а их около 300 – вне закона.

Согласно международным нормам хостел должен быть в нежилом помещении, с отдельным выходом на случай пожара. А еще – санузел один на 8 жителей, и в комнате не менее 4 квадратных метров на человека. У нас же эти ночлежки как страшная сказка о рукавичке, с антисанитарией и криминалом.

Напомним, в Британии человек на экскаваторе разгромил отель из-за невыплаченной заработной платы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.