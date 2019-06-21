На 120 людей два туалети: умови та ціни у нелегальних хостелах Києва

Вони працюють здебільшого нелегально, порушують всі санітарні норми та спокій мешканців. Йдеться про хостели – які в останні роки множаться в Україні, у Києві нині їх більше 300. Власники цих нічліжок примудряються поселити у звичайних двокімнатних хрущовках по 30 людей. І часто навколо лунає п’яний ґвалт, сміття летить через вікна, а постояльці своєю поведінкою лякають сусідів.

Законодавчо норми проживання у хостелах і досі не прописані – хоча документ вже не один місяць лежить у Верховній Раді.

Читейте: Як вибрати тур і готель в Єгипті

Хостел неподалік метро Лісова, тут повна антисанітарія та суцільний безлад. Невеличка кімната для чотирьох людей. Тут душно, темно, а на стінах – грибок.

На 120 людей – 2 туалети і 2 душових. У більшості кімнат живе по 10 осіб. Переважно – будівельники, таксисти та прибиральники.

На кухні два холодильники. Продукти часто крадуть. Аби цього не сталося все розкладають у маленькі пакети.

Інший спальний масив – Троєщина. На 4 під’їзди тут аж 3 хостели. Розташовані вони на верхніх поверхах будинку, та потрапити туди не просто, двері відчиняють не всім. Лише за дзвінком, вся інформація засекречена.

Адміністратор нас проводить на 13 поверх. Розподілу на чоловіків та жінок немає. Два туалети та одна ванна – на 40 людей.

Тиждень проживання – 400 гривень, доба – 100. Якщо всі місця зайняті – за 7 днів власник отримує 28 тисяч гривень. При цьому жодних податків ніхто не сплачує.

Для місцевих такі нічліжки то головний біль. У ЖЕКу, який обслуговує будинки про хостели знають, але говорити про це не хочуть.

Не зрозуміло на яких підставах з’явилася і нічліжка у напівпідвальному приміщенні на Нивках. Власник – 23 річний Мурат, документів з собою не має.

Мешканці будинку нарікають – жителі хостелу смітять, випивають під вікнами та не дають спати.

В асоціації хостелів кажуть – у Києві лише 25 легальних нічліжок. Всі інші – а їх майже 300 – поза законом.

Відповідно до міжнародних норм хостел має бути в нежитловому приміщенні, з окремим виходом на випадок пожежі. А ще – санвузол один на 8 мешканців, та у кімнаті не менше 4 квадратних метрів на людину. У нас же ці нічліжки як страшна казка про рукавчику, з антисанітарією і криміналом.

Нагадаємо, у Британії чоловік на екскаваторі розгромив готель через невиплачену заробітну плату.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.