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На атомных станциях Украины собираются майнить криптовалюту для Китая

Опасные эксперименты в энергетической сфере правительства Дениса Шмыгаля продолжаются. Сначала Кабмин резко сократил производство дешевой атомной энергии, зато нарастил объемы дорогой в Европе зеленой.

Теперь пошли дальше — решили использовать мощность украинских атомных станций для производства криптовалюта.

На днях Энергоатом подписал меморандум о сотрудничестве с китайской блокчейн-компанией, которая создаст на территории АЭС дата-центры, где ”будут майнить” биткойны.

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Эксперты отмечают, к таким действиям атомщики прибегают, потому хватаются за любую возможность заработать, ведь из-за действий правительства, они в глубоком кризисе. А продавать дешевое электроэнергию украинским предприятиям они не могут, так как приоритет тепловикам и зеленым.

— Мы покупаем по €90 у иностранцев, а продаем им свою электроэнергию по €30 за мегават-час. По моему мнению, все же мы должны давать равные условия по иностранцам, так и нашим внутренним инвесторам, — рассказал Сергей Нагорняк, председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Верховной Рады.

Снова под угрозой выживания и промышленные гиганты, и маленькие пекарни, и химпроизводство, и сфера АПК. Но хуже, что такими решениями правительство подталкивает к удорожанию тарифов для населения. Потому дешевая энергия идет на биткоины иностранцам, а не в экономику Украины.

По словам экспертов компания Энергоатом сейчас в безумных долгах, сумма достигает почти 50 млрд грн. Поэтому атомщики пытаются ухватиться за любую возможность улучшить ситуацию.

Ядерные хранилища

В Украине работает четыре атомные электростанции, но хранилище для отработанного топлива из них имеет только одна Запорожская. Остальные в течение десятилетий вынуждены отправлять его в Россию.

Построить централизованное хранилище на территории зоны отчуждения Украина решила в начале 2000-х годов. По-настоящему за строительство стратегического объекта почему-то взялись лишь через 10 лет после начала российской агрессии.

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