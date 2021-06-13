На аттракционах в Николаеве едва не погибли люди: несколько травмированных, один в больнице
Несколько человек пострадали в Вознесенске Николаевской области во время аварии на аттракционе.
Его только установили, но автоматика уже дала сбой. Сначала здесь открылись крепления безопасности, а затем поднялась ограда, о которую начал биться “маятник” с людьми. Из-за этого пострадали несколько посетителей, одного человека забрала скорая, еще несколько с легкими повреждениями дождались приезда правоохранителей.
Оператор аттракциона и кассир исчезли, очевидцы сами начали освобождать тех, кто был в креслах. Чтобы остановить двигатели, один из мужчин разбил окно кабины кассира. Представители местной власти сообщили, что все документы на аттракцион есть.
В Китае рухнул аттракцион
В одном из парков развлечений в провинции Хунань (Китай) произошла авария на аттракционе Летающее кресло.
В результате этого 16 человек получили травмы разной степени, трое из них пребывают в тяжелом состоянии. Всех пострадавших госпитализировали.