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На атракціонах у Миколаєві ледь не загинули люди: кілька травмованих, один в лікарні

Декілька людей постраждали у Вознесенську на Миколаївщині під час аварії на атракціоні.

Його лише встановили, та автоматика вже дала збій. Спершу тут відкрились кріплення безпеки, а потім піднялася огорожа, об яку почав битися “маятник” з людьми. Через це постраждали кілька відвідувачів, одного чоловіка забрала швидка, ще кілька з легкими ушкодженнями дочекалися приїзду правоохоронців.

Оператор атракціону і касир зникли, очевидці самі почали визволяти тих, хто був у кріслах. Аби зупинити двигуни, один з чоловіків розбив вікно кабіни касира. Представники місцевої влади повідомили, що всі документи на атракціон є.

У Китаї рухнув атракціон

В одному з парків розваг у провінції Хунань (Китай) сталася аварія на атракціоні Літаюче крісло.

В результаті цього 16 людей отримали травми різного ступеня, троє з них перебувають у тяжкому стані. Всіх постраждалих госпіталізували.

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