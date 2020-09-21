На Черкащині чоловіки зі зброєю захопили поле: рейдерів можуть ув’язнити на 12 років
На Черкащині двоє десятків чоловіків зі зброєю захопили поле і хотіли зібрати врожай замість його власників.
Рейдерський збір кукурудзи зупинила поліція. Сталося це у селі Калинівка.
Нападники погрожували зброєю і стріляли. Правоохоронці вилучили комбайни, вантажівки, зброю і набої. Розпочато кримінальне провадження. Зловмисників можуть ув’язнити на 12 років.
Бізнес ініціює створення Антирейдерської ради
Українська бізнес-спільнота вирішила створити Антирейдерську міжвідомчу раду для захисту від криміналу та корупції, таку ініціативу вже підтримав президент.
2020-09-21