На Черкащині чоловіки зі зброєю захопили поле: рейдерів можуть ув’язнити на 12 років

На Черкащині двоє десятків чоловіків зі зброєю захопили поле і хотіли зібрати врожай замість його власників.

Рейдерський збір кукурудзи зупинила поліція. Сталося це у селі Калинівка.

Нападники погрожували зброєю і стріляли. Правоохоронці вилучили комбайни, вантажівки, зброю і набої. Розпочато кримінальне провадження. Зловмисників можуть ув’язнити на 12 років.

Бізнес ініціює створення Антирейдерської ради

Українська бізнес-спільнота вирішила створити Антирейдерську міжвідомчу раду для захисту від криміналу та корупції, таку ініціативу вже підтримав президент.

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