В Черкасской области расцвели редкие подснежники

На мартовские выходные тысячи туристов едут в Черкасскую область полюбоваться цветением редкого подснежника Складчатого. В Холодном Яру – единственная в мире популяция этого первоцвета, что растет на равнине. Этот червонокнижний вид – под усиленной охраной студентов, экологов и биологов.

Горный житель – подснежник Складчатый облюбовал равнину в Холодном Яру. Как сюда попал этот вид первоцвета – ученые спорят до сих пор. Скорее всего, нежный красавец в Черкасской области разросся через ледник. Сейчас эти цветы изобилуют на 60 га.

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Посмотреть на эту красоту приезжают отовсюду. В выходные, посчитали экологи, здесь бывают за день до двух тысяч человек. Каждому – напоминают правила, действующие в этом заповеднике.

18 лет – а именно столько сюда ездят студенты-экологи и биологи вместе с преподавателями – браконьеров почти нет. Помог немалый штраф: за один сорванный цветок – 62 грн, плюс за сам факт уничтожения – 330 грн. Поэтому дешевле для кошелька и природы просто любоваться красотой и оставить ее в лесу.

К слову, на Закарпатье расцвело 20 га шафрана – как добраться.

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