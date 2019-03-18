На Черкащині розцвіли рідкісні підсніжники

На березневі вихідні тисячі туристів їдуть на Черкащину помилуватися цвітінням рідкісного підсніжника Складчастого. У Холодному Яру – єдина у світі популяція цього первоцвіту, що росте на рівнині. Цей червонокнижний вид – під посиленою охороною студентів, екологів та біологів.

Гірський житель – підсніжник Складчастий облюбував рівнину у Холодному Яру. Як саме сюди потрапив цей вид первоцвіту – науковці сперечаються досі. Скоріше за все, ніжний красень на Черкащині розрісся через льодовик. Нині ці квіти буяють на 60 га.

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Подивитись на цю красу приїздять звідусіль. У вихідні, порахували екологи, тут бувають за день до двох тисяч людей. Кожному – нагадують правила, що діють у цьому заповіднику.

За 18 років – а саме стільки сюди їздять студенти-екологи і біологи разом з викладачами – браконьєрів майже відвадили. Допоміг чималий штраф: за одну зірвану квітку – 62 грн, плюс за сам факт знищення – 330 грн. Тому дешевше для гаманця і природи просто милуватися красою і залишити її у лісі.

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