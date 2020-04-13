На Донбасі активізувалися снайпери – як військові засікають противника

На фронті карантин був ще до того, як це стало мейнстрімом, жартують бійці. В окопах вони дізнаються новини із великої землі. Без зайвої метушні, у вузькому колі зустрічають із побратимами свята у бліндажах.

Ізолюватися на передовій важливо від двох пошестей: вірусу китайського і російського. А той куди ближче, до ворожих укріплень якихось кількасот метрів.

Із великих калібрів окупанти по Мар’їнці не гатять. Чи то вирішили порушити свої звичні правила і поберегти цивільних, які живуть зовсім поруч. Чи то дистанція надто коротка. Натомість снайпери помітно пожвавилися.

Снайперські пари довго не затримуються – день-два відпрацювали і міняються. Ротація одразу на очі падає.

Засікти стрілка вчасно бійцям допомагає мовчазний побратим – манекен Едік. Уночі ворог добре бачить Едіка у тепловізор і думає, що то жива мішень.

Собака Джесі армійські харчі їсть не задарма, здалеку попереджає бійців про метушню на горизонті.

Факти ICTV раніше писали про те, що бойовики вдарили з мінометів по будинках мирних мешканців на Луганщині.

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