Световые эффекты и выступление от ДахаБраха: чем удивляли на ГогольFest-2021

Между Мариуполем и Донецком в поле возле трассы состоялась гранд-событие художественного фестиваля ГогольFest со световыми эффектами, театральными элементами и под музыку украинской этно-группы ДахаБраха.

Перфоманс Дорога домой был создан при поддержке Украинского культурного фонда и посвященный мира на Востоке Украины.

Сам режиссер события Владислав Троицкий признается, что сначала к идее отнесся скептически, но воспринял как вызов, и не пожалел.

Музыкальное сопровождение и атмосферность перфоманса Дорога домой обеспечил всемирно известная украинская группа ДахаБраха. Музыкант Марк Галаневич уверяет, что в репертуар отнеслись с особой ответственностью — хотели передать слушателю ощущение целостности Украины.

— Перфоманс Дорога домой создан специально для Мариуполя и больше никогда не повторится, — рассказывают организаторы ГогольFest.

Но на месте проведения останется инсталляция Дерево жизни, созданная художниками Дмитрием Костюминський и Алексеем нужно, чтобы люди могли приезжать сюда, как в своеобразное место силы и мира.

Также в июле в Украине стартует фестиваль Atlas Weekend 2021. Организаторы события уже назвали пять хедлайнеров.

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