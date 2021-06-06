На фестиваль Тарасова гора під Черкасами зібралися байкери з п’яти країн

У перші дні літа міжнародний мотофестиваль Тарасова гора збирає під Черкасами тисячі байкерів з усієї України, близького і далекого зарубіжжя. Фестиваль – це чотири дні драйву, реву моторів, різноманітних розваг і чудової музики. Цьогоріч фестиваль проходить вже в 19-й раз.

Спраглі до мотовідпочинку люди, після жорсткого карантину, мчать на базу до Свидівка на легендарну Тарасову гору. 65-річна Надія – найстарша байкерша на цьому зібранні. Вона приїхала вперше.

Цьогоріч зуміли доїхати на фестиваль гості з п’яти країн. Для білоруса Ігор це восьма Тарасова гора. Цього разу проїхав сюди 2 тис. кілометрів, влаштував собі міні-подорож Україною.

Кожен день фестивалю насичений заняттями, розвагами, музикою. Тут можна побачити велике різноманіття мотоциклів: Honda, Suzuki, Harley-Davidson, Yamaha.

Дехто з учасників привіз із собою саморобні мотоцикли. Учасники бориспільського клубу мотолюбителів зробили свій апарат буквально з нічого за лічені години спеціально для Тарасової гори.

Нині мотофестивалю Тарасова гора вже 19 років. Традиційно, всі байкери їдуть у Канів на Чернечу гору до Тараса, чиїм ім’ям названо фестиваль.

Чим дивували на ГогольFest-2021

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