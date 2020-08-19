На голову падает бетон, а в дырки влезает рука: аварийный мост в Житомире

Мост, соединяющий Житомир со столичной трассой, просто трещит по швам. Ржавая арматура, бетонные куски опор с пролетами падают прямо на тротуар. А на проезжей части дыры, в которые можно просунуть руку.

В последние несколько месяцев ситуация стала просто критической из-за ремонта объездной дороги Житомира, так как весь транзитный транспорт и, в частности, многотонные фуры начали ехать именно через этот мост. А ночью на аварийной переправе образуются огромные пробки из грузовиков.

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Мост построили еще в 50-х годах прошлого века, а в последний раз его ремонтировали 50 лет назад. О необходимости реконструкции говорят последние 10 лет, но на это, к сожалению, не было средств.

Эксперты-строители говорят, что запас прочности уже давно исчерпан и есть угроза, что мост рухнет. Поэтому его нужно немедленно закрывать на капитальный ремонт.

Со строителями соглашается и власть. Говорят, осматривают мост дважды в год, и каждый раз ситуация становится все более угрожающей.

В городском совете разработали проект реконструкции переправы почти на 300 млн грн. Но таких денег в местном бюджете нет. Поэтому просят помощи в области и столицы.

Также мост, который возвышается над одним из самых оживленных проспектов Киева, колеблется, можно сказать, от ветра и в любой момент может упасть на авто.