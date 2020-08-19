На голову падає бетон, а в дірки влазить рука: аварійний міст в Житомирі

Міст, який з’єднує Житомир із столичною трасою, просто тріщить по швам. Іржава арматура, бетонні шматки опор із прольотами падають прямо на тротуар. А на проїжджій частині дірки, у які можна просунути руку.

В останні кілька місяців ситуація стала просто критичною через ремонт об’їзної дороги Житомира, тому що увесь транзитний транспорт та, зокрема, багатотонні фури почали їхати саме через цей міст. А вночі на аварійній переправі утворюються величезні затори з вантажівок.

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Міст звели ще в 50-х роках минулого століття, а востаннє його ремонтували 50 років тому. Про необхідність реконструкції говорять останні 10 років, але на це, на жаль, не було коштів.

Експерти-будівельники кажуть, що запас міцності вже давно вичерпано і є загроза, що міст завалиться. Тому його потрібно негайно закривати на капітальний ремонт.

Із будівельниками погоджується і міська влада. Кажуть, оглядають міст двічі на рік, і щоразу ситуація стає дедалі загрозливішою.

У міській раді розробили проект реконструкції переправи майже на 300 млн грн. Але таких грошей у місцевому бюджеті немає. Тож просять допомоги в області та столиці.

Також міст, який височить над одним з найжвавіших проспектів Києва, коливається, можна сказати, від вітру і в будь-який момент може впасти на авто.

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