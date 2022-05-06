В Харьковской области оккупанты уничтожили дом ветерана Второй мировой войны

В Харьковской области в приграничном поселке Золочев российские оккупанты уничтожили дом ветерана Второй мировой войны.

Этот поселок с первого дня полномасштабной войны страдает от обстрелов. Здесь враг уничтожил более 700 домов, среди них больница, детсады и школы.

По словам местных жителей, оккупанты бьют по населенному пункту из артиллерии, самолетов, вертолетов.

Глава Золочевской общины Виктор Коваленко рассказал, что во время эвакуации раненых российские военные обстреляли местную амбулаторию и кареты скорой помощи.

Сейчас в общине насчитывается по меньшей мере 20 погибших и более 60 раненых, среди которых пятеро детей.

97-летний ветеран Иван Лысун остался без своего дома. Он еще 18-летним ушел тогда на фронт, где получил две контузии и ранения.

– Я тогда на фронте такого не чувствовал, как здесь сейчас, – говорит ветеран.

Дом, который уничтожили оккупанты, строил отец Ивана Лысуна, когда тот был еще маленьким мальчиком.

Фото: ГСЧС в Харьковской области

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