На Харківщині окупанти знищили хату ветерана Другої світової війни

На Харківщині у прикордонному селищі Золочів російські окупанти знищили хату ветерана Другої світової війни.

Це селище від першого дня повномасштабної війни потерпає від обстрілів. Тут ворог знищив понад 700 будівель, серед них лікарня, дитсадки та школи.

За словами місцевих жителів, окупанти гатять по населеному пункту з артилерії, літаків, гелікоптерів.

Голова Золочівської громади Віктор Коваленко розповів, що під час евакуації поранених російські військові обстріляли місцеву амбулаторію та карети швидкої допомоги.

Наразі у громаді налічують щонайменше 20 загиблих та понад 60 поранених, серед яких п’ятеро дітей.

97-річний ветеран Іван Лисун залишився без свого будинку. Він ще 18-річним пішов тоді на фронт, де отримав дві контузії та поранення.

– Я тоді на фронті такого не відчував, як тут зараз, – говорить ветеран.

Будинок, який знищили окупанти, будував батько Івана Лисуна, коли той був ще маленьким хлопчиком.

Фото: ДСНС у Харківській області

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